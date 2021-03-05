В Ингушетии планируют массово производить кожу из шкур крупного и мелкого рогатого скота

«Министерством проработан инвестпроект по строительству фабрики по производству полуфабриката кожи из шкур крупного и мелкого рогатого скота, а также по обработке шерсти. Примерные сроки сдачи объекта — 2021-2022 годы. Шкуры для производства будут закупаться на скотобойнях Ингушетии, Дагестана и Чечни — в этих регионах действуют, как крупные отдельные скотобойни, при действующих мясокомбинатах, так и мелкие частные», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основными клиентами фабрики станут производители кожаной и меховой продукции, в том числе производители обуви.

«На начальных этапах запуска, на объекте будет создано до 50 новых рабочих мест. В перспективе планируются поставлять продукцию в другие регионы России, а также экспортировать в страны СНГ», — добавили в пресс-службе ведомства.