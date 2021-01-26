В Ингушетии планируют к середине весны обеспечить пищеблоками все школы региона

По его словам, условия для предоставления бесплатного горячего питания должны быть созданы во всех учебных заведениях региона до конца марта текущего года. На обновление пищеблоков выделяются средства из регионального бюджета.

«Несмотря на то, что в части школ республики отсутствуют или требуют реконструкции кухни и столовые, с первого сентября все ученики младших классов получают горячее питание, в зависимости от расписания обучения. Но в скором времени обстоятельства должны положительно измениться в соответствии с нашей дорожной картой: пищеблоки появятся в тех учреждениях, где их недостает, или же будут обновлены там, где это необходимо», — отметил Калиматов.

Руководитель субъекта лично ознакомился с процессом подготовки площадок под строительство новых пищеблоков в школах № 2 с. п. Троицкое и № 5 в г. Сунже.

«Здания образовательных организаций, построенные в 1961 и 1904 годах, соответственно, являются одними из наиболее старых в регионе. Но, словам строителей, проект помещений позволит оснастить пищеблоки всем необходимым современным кухонным и столовым оборудованием», — пояснили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Отметим, что всего в регионе 121 государственная школа дневного пребывания. По данным Роспотребнадзора, на данный момент не имеют положительного заключения экспертизы ввиду отсутствия пищеблоков в 27 из них. Горячую еду школьникам привозят из близлежащих организаций. Перед началом учебного года таких школ было 29, но в двух школах, ООШ Сурхахи и № 24 в с. п. Новый Редант, в настоящее время проводится реконструкция и создаются оборудованные столовые.

С прошлого года еще в 29 школах проведен ремонт технологического оборудования, закуплена мебель и посуда. Например, в СОШ № 1 с. п. Экажево и в Центре образования в г. Магасе частично заменили устаревшее оборудование. В начальной школе с. п. Экажево и СОШ № 1 с. п. Сурхахи пищеблоки полностью реконструировали. По данным регионального Минобразования, ремонт и дооснащение пищеблоков школьных столовых продолжится — модернизация требуется еще в 18 школах.

Напомним, по поручению Президента России Владимира Путина с 1 сентября этого года во всех школах учащиеся с 1 по 4 класс получают бесплатно горячее питание. В Ингушетии к указанной категории относятся около 36 тысяч школьников.