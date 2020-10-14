Нацпроекты

В Ингушетии планируют досрочно завершить строительство семи ДОУ в рамках нацпроекта

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Минстрой региона в рамках нацпроекта «Образование» планирует начать строительство социальных объектов 2021 года уже в текущем году. Туда входит строительство семи детсадов в различных населенных пунктах республики, сообщили газете «Ингушетия» в строительном ведомстве.

«В данное время мы ведем переговоры с Минстроем России с целью открытия финансирования на строительство объектов 2021 года. Все необходимые условия для этого соблюдены. Из семи проектов два полностью готовы и ждут определения застройщика и выделения денежных средств. Начав строительство в этом году, мы сможем выполнить свои обязательства досрочно, исключив риски», — сказал собеседник.

По его словам, новые дошкольные учреждения появятся в городах Магас, Назрань, Малгобек, Карабулак, в сельских поселениях Троицкое, Пседах и Кантышево.

«Дошкольные образовательные учреждения будут рассчитаны на 220 посадочных мест, кроме детского сада в Троицком. Его проектная мощность — 190 человек. Сметная стоимость ДОУ — 162 млн руб. и 141 млн руб. соответственно», — добавили в Минстрое.

Отметим, нацпроект «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Согласно федеральному проекту «Экспорт образования», к 2024 году количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов должно быть увеличено в два раза. На проектирование, строительство и реконструкцию студенческих городков в рамках «Экспорта образования» предполагается направить из федерального бюджета 102,2 млрд рублей.

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