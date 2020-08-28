В Ингушетии планируется строительство водозабора на реке Асса и очистных сооружений в городе Сунже

Кроме того, в настоящее время властями региона совместно с Минэкономразвития России прорабатывается вопрос выделения средств из федерального бюджета на разработку проектно-сметной документации по строительству пяти объектов, в том числе — водозабора на реке Асса и очистных сооружений в городе Сунже.

Об этом было сообщено на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи под руководством зампреда правительства России Марата Хуснуллина с участием первого вице-премьера Ингушетии Михаила Илезова.

Обсуждались вопросы формирования комфортной городской среды, состояния жилищно-коммунального хозяйства в субъектах, а также подготовки объектов ЖКХ к прохождению осенне-зимнего сезона, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Отмечалось, что в Ингушетии в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году ведутся работы по благоустройству 43 общественных территорий. Работы по благоустройству 23 из них завершены. На остальных работы планируется завершить до 1 октября текущего года.

По оценке регионального правительства, текущее состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства республики находится в неудовлетворительном состоянии ввиду высокого физического износа инфраструктуры (свыше 65%) и дефицита финансов на обновление материально-технической базы. Остро стоят проблемы, связанные с водоснабжением, водоотведением и теплоснабжением. Всего в республике 3 предприятия водохозяйственного комплекса и 8 предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Ингушетии к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов всеми администрациями муниципальных образований разработаны соответствующие планы мероприятий. Общереспубликанский план будет утвержден до конца августа.