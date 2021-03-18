Нацпроекты

В Ингушетии планируется строительство 20 детских садов

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Строительство не менее 20 детских садов необходимо в Ингушетии для ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения, в которой состоят около 4,5 тыс. детей, сообщила ТАСС замминистра образования и науки республики Пятимат Угурчиева.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что доступность дошкольного образования в стране превышает 99%, в 74 регионах она составляет 100%. Однако проблемным данный вопрос, по словам вице-премьера, остается для двух северокавказских республик — Дагестана и Ингушетии.

«На данный момент актуальный спрос на обучение в дошкольных образовательных учреждениях состоит из 4 450 детей, которые ждут своей очереди. Для того чтобы решить эту проблему, нам необходимо строительство не менее 20 детских садов», — сказала Угурчиева.

По ее словам, в регионе в текущем году планируется начать строительство дошкольных образовательных учреждений для частичного решения проблемы очередности.

«В 2021 году в рамках нацпроекта «Демография», различных федеральных программ мы намерены начать строительство 13 новых детских садов. Наше ведомство совместно с Минпросвещения России разрабатывает комплекс мер, направленных на ликвидацию очередности, в рамках которых мы рассчитываем на выделение дополнительных денежных средств для строительства еще более 10 дошкольных образовательных учреждений, что позволит нам закрыть вопрос нехватки мест для дошколят», — добавила замминистра.

Ранее Угурчиева сообщала, что формирование дошкольного образования в Ингушетии началось только в 2012 году, за это время было построено и открыто около 80 новых детских садов.

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