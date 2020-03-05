В Ингушетии планируется создать дорожную карту для поддержки МСП

«В Министерстве экономики, промышленности и торговли Ингушетии в ходе совещания в формате видеоконференции с АО «Корпорация МСП» было отмечено, что в регионе при участии муниципалитетов должен быть создан центр компетенции по сбору проектов, которые Банк МСП готов финансировать. Было также предложено сделать дорожную карту, чтобы бизнес гиды могли вести свою работу», — говорится в сообщении.

К примеру, ООО «Берекет», сельскохозяйственный производственный кооператив «Вежарий» уже планирует получить кредит на приобретение оборудования для переработки продукции, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что более 200 новых субъектов МСП планируется создать в Ингушетии до 2024 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На реализацию всех мероприятий проекта, региону выделено из федерального бюджета 20,9 млн рублей.