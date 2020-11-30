В Ингушетии планируется проведение конференции «Роль ислама и мусульман в современном светском государстве»

Предварительная договоренность об этом была достигнута в понедельник на встрече представительной делегации из региона с руководством Всемирного совета мусульманских общин (ВСМО), сообщил газете «Ингушетия» руководитель республиканского министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслан Волков.

Он отметил, что встреча прошла «в Москве, в гостинице «Four Seasons», в непосредственной близости от Кремля».

«ВСМО — это влиятельная международная мусульманская организация со штаб-квартирой в ОАЭ, ставящая одной из целей раскрытие огромного миротворческого потенциала исламской религии. Встреча была посвящена планированию сотрудничества на долгосрочную перспективу», — сказал Волков.

По его словам, руководство организации готово пригласить для участия в конференции видных зарубежных ученых шафиитского мазхаба, как только закончится пандемия.

Также ежегодно представители Сунженского исламского института будут направлять своего представителя в египетский исламский институт Аль-Азхар для работы с ингушскими студентами, «чтобы они не отрывались от традиционного ислама».

ВСМО окажет исламские вузам Ингушетии учебно-методическое содействие, а также частично обеспечит их преподавателями и учебниками по шафиитскому мазхабу. По окончании пандемии коронавируса ОАЭ примет группу ингушских журналистов, чтобы провести ознакомительный пресс-тур по богословским научным и образовательным центрам.

Председатель ВСМО Али Рашид ан-Нуайми обещал после снятия всех ограничений лично посетить республику для лучшего понимания ситуации в религиозной сфере и ознакомления с богатым культурным наследием ингушей.

По мнению сторон, прошедшую в Москве встречу можно по праву назвать историческим событием. Успешная реализация договоренностей и намеченных планов позволит заложить прочную основу для развития исламского просвещения и противодействия религиозному экстремизму не только в республике, но и в масштабах всего СКФО, считает Волков.

Во встрече приняли участие сенатор от Ингушетии Мухарбек Барахоев, глава Миннаца Руслан Волков, его заместитель Ваха Беков, докторант Болгарской академии, специалист министерства Магомед Харсиев, ректор Сунженского исламского института Джабраил Мухлоев, руководитель постпредства республики при Президенте России Муслим Оздоев, старший совета тейпов Мухлоевых Хамзат Бузуртанов, заведующий центром арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Василий Кузнецов.

С арабской стороны — председатель Всемирного совета мусульманских общин Али Рашид Аль-Нуайми, исполнительный директор организации Халид Халифа Аль-Кааби, заместитель исполнительного директора и первый секретарь ВСМО Хасан Мохамед аль-Марзуки и Абдулазиз Манех Аль-Авбати.