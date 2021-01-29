В Ингушетии первым компонентом вакцины от Covid-19 привито 785 человек

Об этом сообщила министр здравоохранения региона Рукият Торшхоева на совещании в режиме видеоконференции, под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, с участием председателя правительства республики Владимира Сластенина.

Как информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии, на совещании обсуждалась текущая обстановка в системе здравоохранения, связанная с заболеваемостью Covid-19 и иными сезонными заболеваниями, в частности, ситуация с обеспечением медучреждений специализированными койками, лекарственными препаратами, вакцинами.

Минздравом республики в соответствии со схемами лечения заключены государственные контракты и поставлены препараты на 19 млн рублей. Все полученные лекарственные средства переданы в медицинские организации и выдаются амбулаторным пациентам при посещении их выездными бригадами по показаниям. Так, на сегодня препараты отпущены более 2 тыс. пациентам. Кроме того, к началу февраля ожидается дополнительная поставка препаратов, рекомендованных Минздравом России.

В пяти медицинских организациях, по словам руководителя регионального ведомства Торшхоевой, обеспечен достаточный для текущей эпидситуации коечный фонд, при этом постоянно обеспечивается наличие резерва коек. Госпитализация всех подлежащих стационарному лечению инфицированных лиц проводится своевременно. Больные с легким течением заболевания находятся на амбулаторном лечении.

В настоящее время в регион поступили 1542 дозы вакцины «Гам—Ковид—Вак» против коронавирусной инфекции. До конца января ожидается поставка 5600 доз. В феврале запланировано поступление дополнительно ещё 7500 доз вакцины. Обеспечена возможность записи граждан на вакцинацию на Едином портале государственных услуг, которая отслеживается медицинскими работниками. В настоящее время записано более 300 человек.

Фондом социального страхования республики проводятся выплаты медицинским работникам, задействованным в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом. По состоянию на 28 января надбавки поучили 7 397 работников медицинских и иных организаций.

Напомним, по данным на 28 января в Ингушетии количество заболевших достигло 13826 человек, 12047 из которых выздоровело, умерло — 160.