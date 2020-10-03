В Ингушетии первые выплаты за классное руководство получат более 3 тыс. учителей

«Мы проводим тщательный мониторинг по контролю перечисления выплат. Нужно подчеркнуть, что денежное вознаграждение для классных руководителей является вполне обоснованным, учитывая тот объем работы, который проделывают учителя в работе с учащимися», — отметила Бокова.

По ее словам, по вопросам выплат за классное руководство в Минобрнауки Ингушетии работает горячая линия: 8 (8732) 22-17-92.

Напомним, что выплаты учителям за классное руководство в размере 5 тыс. рублей инициированы Президентом страны Владимиром Путиным в ходе ежегодного послания Федеральному собранию России.