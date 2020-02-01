В Ингушетии переводят популярный мультфильм от DreamWorks на ингушский язык

«Мы провели опрос среди молодежи, среди детей, какой мультфильм они хотели бы увидеть на ингушском языке, и «Мадагаскар» оказался самым популярным среди ответов. Нами были переведены все реплики на ингушский язык, в этом помогали филологи и писатели, а затем мы провели кастинг на озвучивание ролей. Теперь над тем, чтобы герои мультфильма заговорили на ингушском, работают школьники, студенты, бизнесмены, футболисты, врачи и педагоги, то есть люди разных возрастов и профессий», — сказал Ведзижев.

По его словам, проект по переводу мультфильмов на родной язык является народным, авторы идеи, режиссер и актеры работают над озвучкой совершенно бесплатно. Также мультфильм не будет продаваться, его сможет посмотреть любой желающий в свободном доступе в интернете.

«Нам помогает режиссер дубляжа Фонда содействия развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид» Расул Атмурзаев, он проводит отбор кандидатов, помогает им поставить голос, использовать нужные интонации, учит актерскому мастерству, чтобы участники смогли передать максимально эмоции и характер персонажа своим голосом. Всю работу мы планируем завершить уже в феврале и устроить премьерный показ в кинотеатрах региона в конце февраля — начале марта», — отметил Ведзижев.