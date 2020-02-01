Проект

В Ингушетии переводят популярный мультфильм от DreamWorks на ингушский язык

0

В Ингушетии запущен народный проект по переводу популярных мультипликационных фильмов на ингушский язык. На данный момент работа идет над диснеевским мультфильмом «Мадагаскар», рассказал СМИ руководитель проекта, сотрудник культурно-просветительского центра «Эздел» Анзор Ведзижев.

«Мы провели опрос среди молодежи, среди детей, какой мультфильм они хотели бы увидеть на ингушском языке, и «Мадагаскар» оказался самым популярным среди ответов. Нами были переведены все реплики на ингушский язык, в этом помогали филологи и писатели, а затем мы провели кастинг на озвучивание ролей. Теперь над тем, чтобы герои мультфильма заговорили на ингушском, работают школьники, студенты, бизнесмены, футболисты, врачи и педагоги, то есть люди разных возрастов и профессий», — сказал Ведзижев.

По его словам, проект по переводу мультфильмов на родной язык является народным, авторы идеи, режиссер и актеры работают над озвучкой совершенно бесплатно. Также мультфильм не будет продаваться, его сможет посмотреть любой желающий в свободном доступе в интернете.

«Нам помогает режиссер дубляжа Фонда содействия развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид» Расул Атмурзаев, он проводит отбор кандидатов, помогает им поставить голос, использовать нужные интонации, учит актерскому мастерству, чтобы участники смогли передать максимально эмоции и характер персонажа своим голосом. Всю работу мы планируем завершить уже в феврале и устроить премьерный показ в кинотеатрах региона в конце февраля — начале марта», — отметил Ведзижев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Транспортные полицейские Ингушетии провели мероприятие по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
Председатель Общественной палаты Ингушетии ответил на выпады общественника из Северной Осетии в адрес республики
Средний размер взятки на Северном Кавказе в 2019 году составил 245 тыс. рублей
Ингушский язык сегодня нуждается в государственной поддержке — Калиматов
Вынужденные переселенцы теперь могут подавать документы через МФЦ
Глава Ингушетии считает, что в регионе актуальна проблема качества питьевой воды
Пациенты после инфаркта в течение года будут бесплатно получать лекарства
В Пседахе прошла беседа для школьников антитеррористической направленности
В администрации Сунженского района состоялся первый в этом году прием граждан
В сельском поселении Инарки прошел семинар-практикум, посвященный односельчанам — участникам ВОВ
Прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов завершится 1 марта

Главное

Яндекс.Метрика

 