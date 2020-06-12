В Ингушетии передали продуктовые наборы более 400 семьям погибших правоохранителей
В Ингушетии в честь празднования Дня России прошла благотворительная акция по раздаче продуктовых наборов семьям погибших при исполнении служебного долга правоохранителей. Всего было охвачено 450 семей.
Об этом газете «Ингушетия» сообщил начальник отдела мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и СМИ Миннаца региона Магомед Харсиев.
«Ислам обязывает защищать, как зеницу ока, пять вещей: веру, жизнь, разум, потомство и имущество. Защита родины входит в эти перечисленные понятия. Человек, погибший, защищая эти ценности, считается умершим за святое дело (шахидом). И в этот особый день, по поручению Главы региона, прошла масштабная благотворительная акция по раздаче продуктовых наборов 450 семьям погибших при исполнении сотрудников МВД, прокуратуры и специальных служб», — сказал Харсиев.
По его словам, акция прошла при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и фонда «Солидарность».
Отметим, в городе Назрани Ингушетии на территории Мемориала памяти и славы в память о погибших правоохранителях разбита аллея с именными деревьями.