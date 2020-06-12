В Ингушетии передали продуктовые наборы более 400 семьям погибших правоохранителей

Об этом газете «Ингушетия» сообщил начальник отдела мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и СМИ Миннаца региона Магомед Харсиев.

«Ислам обязывает защищать, как зеницу ока, пять вещей: веру, жизнь, разум, потомство и имущество. Защита родины входит в эти перечисленные понятия. Человек, погибший, защищая эти ценности, считается умершим за святое дело (шахидом). И в этот особый день, по поручению Главы региона, прошла масштабная благотворительная акция по раздаче продуктовых наборов 450 семьям погибших при исполнении сотрудников МВД, прокуратуры и специальных служб», — сказал Харсиев.

По его словам, акция прошла при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и фонда «Солидарность».

Отметим, в городе Назрани Ингушетии на территории Мемориала памяти и славы в память о погибших правоохранителях разбита аллея с именными деревьями.