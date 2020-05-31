В Ингушетии пациентам с диагнозом Covid-19 на амбулаторном лечении окажут лекарственную помощь

В ведомстве напомнили, что по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина накануне в республику специальным бортом из столицы страны доставили оборудование, лекарства и средства защиты для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

«Поступило 5 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких), кислородные концентраторы — 5, теполвизоры — 4, экспресс-тесты, защитные костюмы, медицинские маски и очки. Все лекарственные средства и средства индивидуальной защиты, будут распределены по подведомственным организациям за подписью министра и главных врачей лечебных учреждений», — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что «хороший объем лекарственных средств получит амбулаторно-поликлиническая сеть, для выдачи этих лекарств амбулаторным больным».

«Минздрав Республики Ингушетия ранее планировал организовать лекарственную помощь амбулаторным больным, и сейчас появилась такая возможность. В рамках этой гуманитарной помощи, мы можем выдать как маски, так и лекарственные препараты амбулаторным больным, все лекарства соответствуют методическим рекомендациям Минздрава Российской Федерации», — подчеркивается в информации.

Напомним, что в Ингушетию мэрией Москвы также направлены опытные столичные медики для оказания организационно-методической помощи ингушским коллегам в борьбе с Covid-19.

По данным на 30 мая в регионе проведено 12615 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2044 пробы положительные.

Умерло за весь период 54 человека, выздоровело — 846.