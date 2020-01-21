В Ингушетии ожидаются снег и морозы

0

Январь, возможно, чаще побалует Ингушетию снегами и морозами. 23 января в республике ожидается мокрый снег. Днем до конца недели будет плюсовая температура — до пяти градусов, но к вечеру столбик термометра будет опускаться до минус шести.

Такое же резкое изменение погоды ожидается на всем Северном Кавказе.

Синоптики прогнозируют снег во всех субъектах округа, за исключением Дагестана. Первыми снегопады встретят Ставрополье и Карачаево-Черкесия. Здесь их стоит ожидать уже 22 января.

А на следующий день в Карачаево-Черкесии прогнозируют сильные осадки, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. 23 января мокрый снег с дождем будет идти не только в Ингушетии, но и в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне.

При этом ожидается усиление ветра. В низменных районах Дагестана и горных районах Ингушетии и Чечни его порывы будут составлять 15-18 м/с, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии — до 20 м/с, на Ставрополье — до 23 м/с.

В горных районах округа температура воздуха ночью −7...−12°, днём −1...−6°.

Синоптики предупреждают также о лавиноопасности в горах Ингушетии и Чечни на высоте выше 2500 метров. В горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана выше 2500 м уровень лавиноопасности невысокий.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Калиматов обсудил вопросы сотрудничества с директором ФСИН России Калашниковым
Управление Роскомнадзора по Ингушетии проведет день открытых дверей
Кассовое исполнение подпрограммы по социально-экономическому развитию Ингушетии в 2019 году составило почти 99%
Жителей Ингушетии приглашают принять участие в археологической экспедиции в Крым
Через год в Ингушетии стартует программа «Земский учитель»
Жителей Ингушетии приглашают к участию в международном конкурсе короткометражных фильмов о воде
В Ингушетии водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП
Фонд Ингушского диссертационного зала пополнился трудом кандидата сельхознаук Батыра Хамхоева
В сельском поселении Плиево проведён срочный ремонт трансформаторной подстанции
Ингушский самбист Адам Талдиев стал победителем чемпионата МВД России в Санкт-Петербурге
В Министерстве культуры Ингушетии обсудили достижения первого года реализации нацпроекта «Культура»

Главное

Яндекс.Метрика

 