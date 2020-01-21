В Ингушетии ожидаются снег и морозы
Январь, возможно, чаще побалует Ингушетию снегами и морозами. 23 января в республике ожидается мокрый снег. Днем до конца недели будет плюсовая температура — до пяти градусов, но к вечеру столбик термометра будет опускаться до минус шести.
Такое же резкое изменение погоды ожидается на всем Северном Кавказе.
Синоптики прогнозируют снег во всех субъектах округа, за исключением Дагестана. Первыми снегопады встретят Ставрополье и Карачаево-Черкесия. Здесь их стоит ожидать уже 22 января.
А на следующий день в Карачаево-Черкесии прогнозируют сильные осадки, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. 23 января мокрый снег с дождем будет идти не только в Ингушетии, но и в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне.
При этом ожидается усиление ветра. В низменных районах Дагестана и горных районах Ингушетии и Чечни его порывы будут составлять 15-18 м/с, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии — до 20 м/с, на Ставрополье — до 23 м/с.
В горных районах округа температура воздуха ночью −7...−12°, днём −1...−6°.
Синоптики предупреждают также о лавиноопасности в горах Ингушетии и Чечни на высоте выше 2500 метров. В горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана выше 2500 м уровень лавиноопасности невысокий.