В Ингушетии ожидаются снег и морозы

Такое же резкое изменение погоды ожидается на всем Северном Кавказе.

Синоптики прогнозируют снег во всех субъектах округа, за исключением Дагестана. Первыми снегопады встретят Ставрополье и Карачаево-Черкесия. Здесь их стоит ожидать уже 22 января.

А на следующий день в Карачаево-Черкесии прогнозируют сильные осадки, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. 23 января мокрый снег с дождем будет идти не только в Ингушетии, но и в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне.

При этом ожидается усиление ветра. В низменных районах Дагестана и горных районах Ингушетии и Чечни его порывы будут составлять 15-18 м/с, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии — до 20 м/с, на Ставрополье — до 23 м/с.

В горных районах округа температура воздуха ночью −7...−12°, днём −1...−6°.



Синоптики предупреждают также о лавиноопасности в горах Ингушетии и Чечни на высоте выше 2500 метров. В горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана выше 2500 м уровень лавиноопасности невысокий.