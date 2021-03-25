В Ингушетии ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега

«В ближайшие сутки ухудшение погоды ждет жителей республик Северного Кавказа — Чечни, Ингушетии, Дагестана. С учетом того, что осадки пойдут преимущественно в виде мокрого снега, который будет налипать на провода и деревья, можно прогнозировать обрыв линий электропередачи», — сказали в центре.

Отмечается, что на период до 18:00 четверга ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах — снег.

Ночью и утром в предгорных и горных районах ожидается туман. До конца суток сохраняется действие штормового предупреждения — очень сильный ветер южной четверти 30-32 метров в секунду.