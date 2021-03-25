Прогноз

В Ингушетии ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега

0

Ухудшение погоды и обильные осадки в виде мокрого снега ожидаются в Ингушетии в ближайшие дни, сообщили в центре погоды «Фобос».

«В ближайшие сутки ухудшение погоды ждет жителей республик Северного Кавказа — Чечни, Ингушетии, Дагестана. С учетом того, что осадки пойдут преимущественно в виде мокрого снега, который будет налипать на провода и деревья, можно прогнозировать обрыв линий электропередачи», — сказали в центре.

Отмечается, что на период до 18:00 четверга ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах — снег.

Ночью и утром в предгорных и горных районах ожидается туман. До конца суток сохраняется действие штормового предупреждения — очень сильный ветер южной четверти 30-32 метров в секунду.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский музей краеведения получил в дар картину Лидифы Мержоевой «Доспехи воина»
Дзюдоист Хусен Халмурзиев выступит на международном рейтинговом турнире в Тбилиси
В школах Ингушетии могут ввести урок «Семьеведение»
Аэрофлот возобновляет регулярные рейсы «Москва — Магас»
Министр культуры Ингушетии поздравил творческую интеллигенцию республики с профессиональным праздником
Ингушетия завершила контрактацию по всем объектам строительства в установленные Минстроем России сроки
МегаФон создал платформу для защиты от мобильного мошенничества
В городе Карабулаке Ингушетии госавтоинспекторы проверили состояние улично-дорожной сети
«Единая Россия» запустит в Ингушетии проект «серебряных» волонтеров
Ингушетия присоединится к Всемирной акции «Час Земли»
В России пройдёт очередная международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы»

Главное

Яндекс.Метрика

 