В Ингушетии ожидается сильный снегопад

Чрезвычайное ведомство призывает жителей региона воздержаться от поездок при снегопаде, по возможности оставаться дома или на работе.

Водителям, которых застали на дороге обильные осадки, рекомендуется перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение, включить аварийные огни и переждать снегопад.

«Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей — единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», — говорится в релизе.