Прогноз

В Ингушетии ожидается сильный снегопад

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С 20 часов и до конца суток 23 февраля, а также ночью и утром 24 февраля в Ингушетии ожидается сильный снегопад, сообщает МЧС по республике со ссылкой Северо-Кавказский гидрометцентр.

Чрезвычайное ведомство призывает жителей региона воздержаться от поездок при снегопаде, по возможности оставаться дома или на работе.

Водителям, которых застали на дороге обильные осадки, рекомендуется перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение, включить аварийные огни и переждать снегопад.

«Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей — единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», — говорится в релизе.

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