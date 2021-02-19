Пожароопасность

В Ингушетии отработают механизмы взаимодействия ведомств при возникновении лесных пожарах

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В марте и апреле текущего года в Сунженском и Джейрахском районах пройдут учения по отработке взаимодействия при тушении лесных пожаров, в котором примут участие сотрудники Минприроды региона.

«Учения пройдут в соответствии с комплексным планом основных мероприятий МЧС России на 2021 год, а также планом проведения учений и тренировок по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с органами управления, силами и средствами функциональных и территориальных подсистем РСЧС республики», — рассказали газете «Ингушетия» в экологическом ведомстве.

По словам источника информации, в рамках учений будут скоординированы действия по маневрированию силами и средствами пожаротушения совместно с ГУ МЧС России по региону, органами местного самоуправления и другими заинтересованными ведомствами.

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