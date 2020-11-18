В Ингушетии отметили День ветеранов уголовно-исполнительной системы

Ветеранам, кроме теплых слов поздравлений с их праздником, вручили благодарственные письма и продуктовые пакеты. В ходе мероприятий помощник начальника ОФСИН Азраил Харсиев и старший инспектор группы кадров Рузана Хадзиева выразили ветеранам чувство искренней признательности и благодарности за вклад, который они внесли в становление и укрепление пенитенциарного ведомства.

Как сообщили газете «Ингушетия» в службе исполнения наказаний, встречи прошли в очень тёплой обстановке, ветераны с удовольствием общались и вместе вспоминали рабочие эпизоды. Сотрудники УИС пожелали всем ветеранам здоровья, бодрости духа и благополучия родным и близким.