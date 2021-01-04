В Ингушетии отметили 78-летие со дня освобождения города Малгобека от гитлеровских войск

Экскурсовод Хаджимурат Плиев рассказал о значении Малгобекской оборонительной операции в ходе Великой Отечественной войны. В августе 1942 года на подступах к городу развернулась битва, от исхода которой во многом зависел исход войны в целом. В течение четырех месяцев здесь шли ожесточенные бои, город много раз переходил из рук в руки. 3 января 1943 года Малгобекская оборонительная операция закончилась поражением гитлеровских войск.

Плиев рассказал о защитниках Малгобека, среди которых известный советский актер Владимир Этуш, основатель Ингушского государственного музея краеведения Туган Мальсагов и другие. Вместе с военными родной город защищали тысячи ополченцев, жители Ингушетии строили противотанковые рвы, помогали провиантом. В боях за город погибли 120 тыс. советских солдат.

Указом Президента России в 2007 году Малгобек был удостоен почетного звания «Город воинской славы».