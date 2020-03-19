В Ингушетии отменили свидания в СИЗО из-за коронавируса

«В целях недопущения возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы главным государственным санитарным врачом ФСИН России вынесено постановление, в соответствии c которым в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий», — сказал собеседник газеты.

По его словам, также в учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.

«В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую короновирусную инфекцию, начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения», — резюмировали в пресс-службе.

ФСИН просит родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных с пониманием отнестись к введению ограничений.