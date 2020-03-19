Профилактика

В Ингушетии отменили свидания в СИЗО из-за коронавируса

0

Федеральная служба исполнения наказаний в связи с риском распространения коронавируса наложила в Ингушетии временный запрет на свидания с заключенными в СИЗО, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«В целях недопущения возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы главным государственным санитарным врачом ФСИН России вынесено постановление, в соответствии c которым в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий», — сказал собеседник газеты.

По его словам, также в учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.

«В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую короновирусную инфекцию, начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения», — резюмировали в пресс-службе.

ФСИН просит родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных с пониманием отнестись к введению ограничений.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Калиматов подписал Указ о мерах по снижению рисков завоза и распространения коронавируса в Ингушетии
Дом народного творчества Ингушетии планирует издать сборник «Предметы быта ингушей 18-20 вв.»
Школьников Ингушетии приглашают к участию в конкурсе рисунков «Эстафета поколений»
В Джейрахском районе Ингушетии ведутся работы по расчистке автомобильных дорог от снега и грязи
На территории Универсального крытого рынка Назрани с 19 марта будет реализовываться мука по заниженной цене
Минпросвещения России рекомендует школам пользоваться онлайн-ресурсами для обеспечения дистанционного обучения
С 1 апреля текущего года пройдёт месячник по санитарной очистке и благоустройству территории Назрани
«Единая Россия» и Минтруд намерены упростить процедуру медико-социальной экспертизы
В Ингушетии произошло два пожара, никто не пострадал
Батыров избран новым представителем Ингушетии в Общественной палате России
В Ингушетии в 2020 году отремонтируют четыре многоквартирных дома на сумму почти 2 млн рублей

Главное

Яндекс.Метрика

 