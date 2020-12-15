В Ингушетии отмечается резкий рост количества туристов

«Благодаря пандемии российский турист обратил свой взор и на Ингушетию. Большое количество туристов в этом году прибыло в регион из Санкт-Петербурга, процентов 60, затем из Москвы — 30%, ну и 10% это из Казани, Екатеринбурга и некоторых других городов», — сообщил руководитель Комтуризма региона Беслан Мизиев.

По его словам, подавляющее большинство туристов понятия не имеют о горной Ингушетии, Магасе, но, попав туда, бывают ошеломлены.