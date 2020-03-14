В Ингушетии отложили культурно-массовые мероприятия в честь юбилея единения с Россией

«Оперативным штабом республики по предупреждению распространения коронавируса принято непростое, но крайне важное решение о переносе всех массовых мероприятий до 1 мая», — сказал газете «Ингушетия» собеседник.

По его словам, в связи с этим празднование 250-летия вхождения в состав России, подразумевающее большое скопление людей, в марте проводиться не будут.

Власти приглашают желающих на объединенные мероприятия в честь Дня республики (4 июня) и торжества по случаю юбилея единения Ингушетии с Россией.

Процедура принятия присяги ингушскими старшинами на верность России происходила 4,5,6 марта 1770 года вблизи крупного предгорного села Ангушт (ныне Тарское Пригородного района), в местечке с символическим названием «Барта босе», что значит «склон согласия». По новому календарю это соответствует 15,16 и 17 марта.

Напомним, что в связи с юбилеем запланирована серия масштабных мероприятий, в том числе Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, в регионах России и странах СНГ, а также гала-концерт в государственном Кремлевском дворце.

Кроме того, состоится фестиваль симфонических оркестров, планируются выездные выставки музеев, выпустить книги писателей и поэтов.

Одним из самых ярких мероприятий станет масштабное театрализованное представление под открытым небом с участием кавалерийского полка президента России, всадников ингушского конного клуба «Дикая дивизия».