В Ингушетии отложили культурно-массовые мероприятия в честь юбилея единения с Россией
В республике отменили массовые мероприятия во всех городах и районах в честь 250-летия вхождения Ингушетии в состав Российского государства, намеченные на 17 марта, сообщили нашему изданию в пресс-службе Главы и правительства.
«Оперативным штабом республики по предупреждению распространения коронавируса принято непростое, но крайне важное решение о переносе всех массовых мероприятий до 1 мая», — сказал газете «Ингушетия» собеседник.
По его словам, в связи с этим празднование 250-летия вхождения в состав России, подразумевающее большое скопление людей, в марте проводиться не будут.
Власти приглашают желающих на объединенные мероприятия в честь Дня республики (4 июня) и торжества по случаю юбилея единения Ингушетии с Россией.
Процедура принятия присяги ингушскими старшинами на верность России происходила 4,5,6 марта 1770 года вблизи крупного предгорного села Ангушт (ныне Тарское Пригородного района), в местечке с символическим названием «Барта босе», что значит «склон согласия». По новому календарю это соответствует 15,16 и 17 марта.
Напомним, что в связи с юбилеем запланирована серия масштабных мероприятий, в том числе Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, в регионах России и странах СНГ, а также гала-концерт в государственном Кремлевском дворце.
Кроме того, состоится фестиваль симфонических оркестров, планируются выездные выставки музеев, выпустить книги писателей и поэтов.
Одним из самых ярких мероприятий станет масштабное театрализованное представление под открытым небом с участием кавалерийского полка президента России, всадников ингушского конного клуба «Дикая дивизия».