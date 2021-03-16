Наркомания

В Ингушетии открылся реабилитационный центр по борьбе с наркоманией «Наследие»

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В Магасе состоялось открытие первого реабилитационного центра «Наследие», деятельность которого направлена на профилактику наркомании, реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых.

Следует отметить, что на мероприятии присутствовали также представители духовенства и общественной организации «Антилирика», с 2018 года борющейся с распространением наркомании.

Инициатором идеи создания центра является Расул Зурабов, проработавший с наркозависимыми последние 5 лет. Главным партнером центра является Джабраил Барахоев, основатель спортивного клуба «Чингиз».

«Это серьезная проблема нашего времени, с которой нужно бороться. Самая распространенная — это аптечная наркомания. Распознать человека под препаратом может человек, который сам прошел через это. Я считаю, что профилактическую работу нужно проводить уже со школьниками, чтобы они не попадали под дурное влияние недобросовестных людей», — сказал газете «Ингушетия» Расул Зурабов.

Центр будет работать по усовершенствованной 12- шаговой программе, в которую входит безмедикаметозное лечение, различные тренинги, встречи с психологами, беседы, проведение спортивных и мотивирующих мероприятий, с учетом религии и менталитета больного. Также планируется приглашать экспертов и специалистов из других регионов. Срок реабилитации длится от 4 до 6 месяцев в среднем, одновременно может принять 32 реабилитанта.

В центре имеются большой спортзал, лекционная комната, 4 спальни, комнаты для волонтеров и консультантов, отдельный офис, кухня и крыльцо.
На данный момент в учреждении проходят лечение уже 4 пациента, с которыми работают специалисты.

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