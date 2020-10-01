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В Ингушетии открылись первые модельные библиотеки в рамках нацпроекта «Культура»

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В Ингушетии открылись первые модельные библиотеки, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Оснащенные по последнему слову техники библиотеки открыли свои двери для жителей республики 1 октября в Назрани и сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района.

Модельная библиотека — это современное помещение, в котором созданы комфортные условия для посетителей, современная техника, доступ к интернету и международным ресурсам, где каждый желающий сможет с пользой для ума провести досуг.

«Нет сомнений в том, что наши первые модельные библиотеки станут центром притяжения для книголюбов всех возрастов, любимым местом интеллектуального развития и качественного досуга», — отметила директор Национальной библиотеки Ингушетии Радима Газдиева.

Напомним, проекты реализованы в рамках федеральной программы «Культурная среда» национального проекта «Культура».

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