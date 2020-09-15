В Ингушетии открыли «горячую линию» по вопросам организации питания в школах

«С 14 сентября по 5 октября 2020 года управление Роспотребнадзора проводит консультирование граждан по вопросам организации питания в школах. Специалисты дадут разъяснения, как часто должны питаться дети, что необходимо ребенку в рационе, как должно быть организовано горячее питание в школах и что делать, если оно не отвечает установленным нормам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что консультации проходят в рабочие дни с 10:00 до 18:00 мск (перерыв с 13:00 до 14:00).

Звонки принимаются по телефонам: 8 800-100-60-66, 8 (8734) 55-03-21 и 8 (8734) 55-02-22.

Напомним, что в регионе с началом нового учебного года для учеников 1-4 классов организовано бесплатное горячее питание, включая мясное блюдо национальной кухни.