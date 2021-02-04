В Ингушетии открыли два дополнительных пункта вакцинации против COVID-19

Всего теперь в республике функционируют 10 центров вакцинации против COVID-19.

Через Единый портал государственных услуг каждый желающий может записаться на вакцинацию. Там же можно не только выбрать удобное время для проведения профилактической прививки, но и центр вакцинации. Консультативную помощь по показаниям к проведению вакцинации и его особенностям можно получить по единому номеру 122 для вопросов по COVID-19.

Напомним, что для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе документы: паспорт, СНИЛС или полис ОМС. Перед вакцинацией в самом центре каждый человек проходит полный медицинский осмотр и только после заключения терапевта об отсутствии противопоказаний допускается к проведению прививки от COVID-19.