Коронавирус

В Ингушетии открыли два дополнительных пункта вакцинации против COVID-19

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Министерство здравоохранения Республики Ингушетия обновило список центров вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В этот список вошли два новых пункта вакцинации на базе Малгобекской районной больницы № 2 и Ачалукской участковой больницы.

Всего теперь в республике функционируют 10 центров вакцинации против COVID-19.

Через Единый портал государственных услуг каждый желающий может записаться на вакцинацию. Там же можно не только выбрать удобное время для проведения профилактической прививки, но и центр вакцинации. Консультативную помощь по показаниям к проведению вакцинации и его особенностям можно получить по единому номеру 122 для вопросов по COVID-19.

Напомним, что для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе документы: паспорт, СНИЛС или полис ОМС. Перед вакцинацией в самом центре каждый человек проходит полный медицинский осмотр и только после заключения терапевта об отсутствии противопоказаний допускается к проведению прививки от COVID-19.

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