В Ингушетии открыли два детских сада с ясельными группами на 440 мест

Первым состоялось открытие дошкольного образовательного учреждения под названием «Буратино» в АО Гамурзиевский. В детском саду планируется комплектование 12 групп на 220 мест, в том числе 60 мест для детей ясельного возраста до 3 лет, он станет уже вторым таким садиком, введенным в эксплуатацию в текущем году в данном округе.

«Для меня большая радость принимать участие в этом торжестве, видеть счастливые лица детей. Очень важно создавать условия для их гармоничного развития: они смогут учиться музыке и танцам, изобразительному искусству, будут заводить первых настоящих друзей, познавать мир, социализироваться, готовиться к школе», — сказал руководитель региона на открытии.

Он также отметил, что еще совсем недавно республика серьезно отставала от среднего показателя в России по уровню обеспеченности местами в детских дошкольных образовательных учреждениях. Это отставание уже в значительной мере сокращено, а в ближайшие годы планируется обеспечить местами большинство детей до 7 лет.

В то же время Калиматов обратил внимание на плохое качество дороги, ведущей к учреждению, труднодоступность подъезда к объекту, дал поручение мэру города Урусхану Евлоеву решить данный вопрос и представить соответствующий доклад до конца апреля текущего года.

ДОУ «Островок детства» в Яндаре также рассчитан на 12 групп и 220 мест, включая 60 — ясельного возраста от 1,5 до 3 лет. В своем выступлении руководитель субъекта отметил, что каждый такой объект является шагом в развитии дошкольного образования Ингушетии, а значит, и в воспитании детей, в формировании грамотного и всесторонне развитого поколения жителей республики.

«Все, что ребенок воспринимает в детстве, проецируется на его дальнейшую жизнь, формирует черты характера, личностные качества. Я верю, что каждый из малышей на этом «Островке детства» вырастет прекрасным человеком, достойным гражданином нашей республики и страны», — сказал он.

Здесь также Калиматов рассказал, каким образом власти региона намерены решать важную и непростую задачу, стоящую перед региональной системой образования — ликвидацию очереди в детские сады.

«Я знаю, что жители Яндаре испытывали острую нехватку дошкольных учреждений. Вместе с вами я радуюсь, что нам удалось в масштабах села решить эту проблему, а вскоре, с помощью федеральных программ, мы решим ее полностью», — добавил Глава Ингушетии.

На территории объектов имеются музыкальные и спортивные залы, медкабинеты, пищеблоки, кабинеты психолога и логопеда. Также оборудованы изостудии для организации кружков дополнительного образования. Дворы и прилегающие территории ДОУ благоустроены.