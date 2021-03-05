Инициатор создания студии художественного слова — руководитель сельского ДК, поэт Тамара Чаниева. Студия открылась при поддержке и участии главы Малгобекского района Хамзата Долтмурзиева.

На мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню писателя, были приглашены ингушские писатели и поэты — от маститых до начинающих, которые оставили свои пожелания и автографы на арт-стене, изготовленной культорганизатором ДК, дизайнером Илезом Гетагажевым.

Основное мероприятие прошло в актовом зале, с профессиональным праздником писателей поздравил Хамзат Долтмурзиев. Он назвал поэзию высшим искусством и поблагодарил гостей за проявленное уважение и участие: «То, что сегодня здесь открылась студия художественного слова — для нас значимое событие. Быть может, в будущем мы сможем гордиться именами, которые возьмут свое начало здесь».

Поздравить служителей пера приехал и директор Республиканского дома народного творчества Ильяс Евлоев. Он также отметил важную роль литературы в национальной культуре и прочел свои произведения на русском и ингушском языках.

Свои великолепные произведения прочли именитые поэты Абдулхамид Барахоев, Муса Мартазанов, Илез Матиев, Хасан Балаев, Ибрагим Ваделов, Зарета Ахильгова, Асет Газдиева, Лида Евкурова, Зейнап Албогачиева, Асет Садакиева, молодые поэты Туган Боков, Исропил Татриев, Микаил Сапралиев.

Песни талантливых ингушских авторов Ильяса Евлоева, Мухаммада Точиева и Мадины Барахоевой исполнили певицы Суммая и Залина Горчханова.

Почетной гостьей творческой встречи стала автор и исполнитель Тамара Адамова, которая создала порадовала присутствующих своими стихами и песнями.