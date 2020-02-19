В Ингушетии откроют первую в СКФО автошколу для инвалидов

«Хоть школа еще и не открыта, но уже на обучение записалось свыше 20 человек — это не может не радовать. Также мы уже приобрели машину и переоборудовали ее для управления людьми с ограниченными возможностями здоровья. Сама школа будет располагаться в Магасе, там ученики будут изучать теорию, а практику они будут проходить в Назрани. Открытие школы было запланировано еще на декабре месяц прошлого года, но из-за того, что деньги выигранного гранта поступили на счет только в середине января, откроем мы ее только в марте», — сказала Евлоева.

По ее словам, в автошколе будут обучаться две категории людей с ограниченными возможностями здоровья — с проблемами опорно-двигательного аппарата, слабослышащие и не слышащие вообще.

«У меня уже есть договоренность с Ассоциацией глухонемых региона, они предоставят инструкторов и сурдопедагогов для слабослышащих. Своих учеников мы не оставим после обучения, будем сопровождать их вплоть до получения ми прав, поможем справлять и с такими бытовыми моментами, как перекладывать коляску на заднее сиденье, как самостоятельно пересесть из коляски в автомобиль. Я этому научилась сама и буду рада поделиться с теми, кто хочет водить, но думает, что это невозможно», — добавила автор проекта.

Напомним, что форум «Машук» проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2019 году форум прошел в три смены с 9 по 30 августа, в нем приняли участие 3 тыс. человек.