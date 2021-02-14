В Ингушетии от отравления угарным газом погиб человек
В ночь на 14 февраля в Ингушетии от отравления угарным газом погиб человек, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.
Сообщение о том, что в сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района в частном жилом доме произошло отравление угарным газом, поступило в дежурную смену Главного управления МЧС по республике 1.32 мск 14 февраля.
Бригадой скорой медицинской помощи в Ингушскую республиканскую клиническую больницу был госпитализирован один пострадавший 1986 года рождения. Не приходя в сознание, пострадавший скончался в приемном отделении.
По прибытии работников газовой службы, в ходе осмотра, было выявлено, что причиной отравления послужила вентиляция тяги дымохода котла.