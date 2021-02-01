Коронавирус

В Ингушетии от коронавируса нового типа привито более 1,2 тыс. человек

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Рукият Торшхоева

Более 1,2 тыс. человек вакцинированы в республике от Covid-19, заявила министр здравоохранения Рукият Торшхоева на совещании у премьера Ингушетии Владимира Сластенина.

«На сегодня привито 1 тыс. 245 человек, что составляет 80,7% от количества поступившей вакцины, 238 привиты дважды. После проведения вакцинации жалоб и поствакцинальных осложнений не зарегистрировано. Все пациенты чувствуют себя хорошо», — сообщила Торшхоева.

Докладчик заверила, что эпидситуация в республике стабильна. Обеспечено функционирование коек в четырех медицинских организациях и резерв дополнительных для развертывания в случае необходимости.

Напомним, в Ингушетии действует восемь прививочных пунктов. Создано пять передвижных мобильных бригад для вакцинации с соответствующим оснащением в различных районах республики.

Записаться на прививки можно любым удобным способом, в том числе через портал «Госуслуги».

По состоянию на 1 февраля всего от коронавируса в республике скончались 160 инфицированных, выздоровевших всего — 12 тыс. 156 человек.

Ограничительные меры из-за Covid-19 указом Главы региона в Ингушетии продлены до середины февраля.

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