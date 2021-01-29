Коронавирус

В Ингушетии от Covid-19 выздоровело более 12 тыс. человек

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В Ингушетии от коронавируса выздоровело 12064 человека.

На 29 января в республике проведено более 197 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13870 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+44 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Умерло всего 160 человек.

20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 45.

Госпитализировано всего — 255, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 79.

423 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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