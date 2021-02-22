В Ингушетии от Covid-19 выздоровели почти 13 тыс. человек

По данным на 22 февраля, в регионе проведено 221290 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего Covid-19 выявлен у 14638 человек (+20 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

17 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ. Умерло — 171 человек.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 32.

Госпитализировано всего — 126, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 41.

229 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.