Коронавирус

В Ингушетии от Covid-19 выздоровели почти 13 тыс. человек

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В Ингушетии за весь период от коронавиуса выздоровели 12962 человека.

По данным на 22 февраля, в регионе проведено 221290 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего Covid-19 выявлен у 14638 человек (+20 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

17 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ. Умерло — 171 человек.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 32.

Госпитализировано всего — 126, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 41.

229 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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