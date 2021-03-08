В Ингушетии от Covid-19 выздоровели 13,1 тыс. человек

На 8 марта в республике проведено 235514 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. За сутки Covid-19 подтвержден у 13 человек, всего заболело 14857, сообщает региональный оперативный штаб.

16 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 25.

Госпитализировано всего — 98, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 33.

174 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.