В Ингушетии от Covid-19 выздоровели 13,1 тыс. человек
За весь период от коронавируса в Ингушетии выздоровели 13101 человек, умерло — 174.
На 8 марта в республике проведено 235514 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. За сутки Covid-19 подтвержден у 13 человек, всего заболело 14857, сообщает региональный оперативный штаб.
16 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 25.
Госпитализировано всего — 98, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 33.
174 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.