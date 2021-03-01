В Ингушетии от Covid-19 привито более 9,3 тыс. человек
Количество жителей Ингушетии, привитых первым компонентом вакцины от Covid-19 , достигло 9371 человек, вторым компонентом — 2778. Из них старше 60 лет — 1129 и 122 человек, соответственно.
Об этом на совещании в правительстве, под руководством премьера республики Владимира Сластенина, сообщила министр здравоохранения региона Рукият Торшхоева.
По ее словам, республикой к настоящему моменту получено 11462 дозы вакцины «Гам-Ковид-Вак». До 6 марта ожидается поставка еще 400 доз.
Медицинскими учреждениями составлены планы-графики проведения вакцинации. При необходимости организована доставка людей к месту прохождения процедур, осуществляются выезды в коллективы.
«На базе десяти медицинских организаций функционирует 14 прививочных пунктов вакцинации. Запланировано открытие еще одного прививочного кабинета. Создано пять передвижных мобильных бригад с соответствующим оснащением», — сказала Торшхоева.
Она также добавила, что в оперативном порядке организована работа с обращениями граждан по вакцинации. «За время кампании через Единый портал государственных услуг поступило 49 обращений, все они рассмотрены и отработаны. Организован контроль над состоянием здоровья привитых граждан и результатам проведенной вакцинации. Жалоб и поствакцинальных осложнений не зарегистрировано», — отметила министр, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.