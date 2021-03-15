Вакцинация

В Ингушетии от Covid-19 привилось более 12 тыс. человек

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В Ингушетии количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, достигло 12227 человек, что составляет 81,2% от общего количества полученной вакцины, вторым компонентом — 6319.

Об этом сообщила министр здравоохранения республики Рукият Торшхоева на заседании правительства, под руководством премьера региона Владимира Сластенина.

Торшхоева отметила, что республикой на сегодня получено 15062 дозы вакцины «Гам-Ковид-Вак».

По ее словам, в Ингушетии функционирует 15 прививочных пунктов и 5 передвижных мобильных бригад с соответствующим оснащением.

«Для проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции в медицинских организациях созданы прививочные бригады в составе 3-х человек (врач, медсестра, медрегистратор). При необходимости организована доставка людей к месту проведения вакцинации», — сказала министр.

Она также добавила, что гражданам обеспечена возможность записи на вакцинацию через портал Государственных услуг. По ее словам, за прошедшие сутки записалось 75 человек, всего за период кампании услугой воспользовались 2432 жителя республики, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, в Ингушетии на 15 марта количество заболевших достигло 14948 человек, 13216 из которых выздоровело, умерло — 178. На госпитализации находятся 93 человека, из них 11 — в реанимации.

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