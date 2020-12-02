В Ингушетии освободили похищенного вооруженными людьми молодого человека

«По данным следствия, 1 декабря примерно в 12 часов, неустановленные лица, передвигавшиеся на автомобилях «Mercedes-Benz» и «Porsche Cayenne» в Назрани, вооруженные огнестрельным оружием, совершили похищение 25-летнего жителя соседней республики», — сказал собеседник издания.

По его словам, напавшие увезли молодого человека в неизвестном направлении.

В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили гильзу травматического патрона, автомобиль потерпевшего «Лада Приора».

Дело завели по п. «а» и «г» ч.2 ст.126 УК России (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия).

Похищенный освобожден. Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что инцидент произошел близ старой автостанции в центральной части Назрани. Мужчины, передвигавшиеся на автомобиле «Porsche Cayenne» , напали на водителя «Приоры». Они наставили на него пистолет, силой затолкали его в свою машину и увезли в неизвестном направлении.