Приговор

В Ингушетии осудили мужчину за повреждение древнего памятника

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Вынесен приговор 54-летнему местному жителю по уголовному дело о повреждении объекта культурного наследия в горном Джейрахском районе, сообщили газете «Ингушетия» в региональной прокуратуре.

«Установлено, что мужчина осенью 2019 года на территории сельского поселения Бейни нанес повреждения башне «Бэрер-Гала», расположенной на южном склоне Столовой горы. Он выбил камни из стеновой кладки и нарушил исторический облик объекта, построенного в XV-XVI веках», — сказал сотрудник пресс-службы.

В надзорном ведомстве уточнили, что камни злоумышленник намеревался использовать в качестве стройматериала для возведения стен своей хозяйственной постройки.

Однако вывезти их ему не удалось, поскольку дороги в горах были размыты, и не было невозможности подъехать к памятнику на автомобиле.

Вскоре ему стало известно, что разрушение родовой башни вызвало большой общественный резонанс в республике, и работники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников. Поэтому он не стал возвращаться на место преступления за камнями.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 243 УК России (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия).

По заключению эксперта стоимость денежных затрат, необходимых для восстановления башни «Бэрер-Гала», составляет более 120 тыс. рублей.

С учетом наличия на иждивении четырех детей ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ с возмещением причиненного материального ущерба.

Как сообщалось, в конце июля суд вынес обвинительный приговор местному жителю за аналогичное преступление. Ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ и выплаты материального ущерба на сумму более 123 тыс. рублей.

В начале октября полиция завела уголовное дело по факту разрушения трех башен архитектурного комплекса «Бейни».

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