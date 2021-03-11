ДТП

В Ингушетии осудили местного жителя, причастного к смерти 35-летней пассажирки

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27-летний житель Назрани отправится в колонию-поселение за смертельное ДТП. Мужчина за рулем Mercedes-Benz S500 в августе прошлого года допустил столкновение с ВАЗ-217030, в результате чего погибла 35-летняя пассажирка последнего автомобиля, сообщили в региональной прокуратуре.

«Судом установлено, что подсудимый 3 августа 2020 года, управляя автомобилем марки Mercedes-Benz S500, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем марки ВАЗ-217030. В результате чего находившаяся в автомобиле ВАЗ-217030 в качестве пассажирки 35-летняя местная жительница получила тяжкие телесные повреждения, от которых она впоследствии скончалась в реанимационном отделении ИРКБ в Назрани», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Он признан виновным, и ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года», — добавили в надзорном ведомстве.

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