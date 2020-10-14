Следком

В Ингушетии остро стоит проблема обеспечения детей-сирот жильем — Бастрыкин

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Обстановка в ряде регионов с реализацией детьми-сиротами законного права на получение жилья продолжает оставаться острой. Об этом заявил председатель СК России Александр Бастрыкин на оперативном совещании посредством видео-конференц-связи с участием руководителей подразделений центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов и образовательных учреждений Следственного комитета.

Бастрыкин ортметил, что наиболее низкий уровень обеспеченности жильем наблюдается в республиках Мордовия, Северная Осетия, Ингушетия, Калмыкия, Тыва, Забайкальском, Хабаровском и Алтайском краях, Ивановской и Омской областях. При этом в данной сфере отмечаются криминальные проявления.

Только за истекший период 2020 года Следственным комитетом возбуждено 83 уголовных дела о преступлениях, связанных с нарушением прав детей-сирот на жилье, в том числе в Нижегородской области — 17, Республике Крым и Хабаровском крае — по 5, Ростовской, Самарской областях, республиках Башкортостан и Тыва — по 4 дела.

Из общего числа возбужденных дел 49 — о выделении детям-сиротам некачественных жилых помещений, 17 — о злоупотреблениях при освоении бюджетных средств, 13 — о несоблюдении правил предоставления жилья, 2 — о нарушениях при проведении закупочных аукционов, 2 — о неисполнении судебных решений. В суды направлено 16 уголовных дел, в том числе в отношении ряда глав местных администраций.

Глава ведомства привел отдельные примеры расследования уголовных дел данной категории. В частности, перед судом предстанет заместитель генерального директора ООО «Мрия», похитивший более 10 миллионов бюджетных рублей, выделенных на приобретение 7 квартир детям-сиротам в Ингушетии.

Бастрыкин потребовал от каждого региона докладные записки с детальным анализом ситуации с обеспечением и очередностью в получении жилья детьми-сиротами, выделением и целевым использованием средств, предназначенных на эти цели, достаточности мер, принимаемых администрацией исполнительной власти для устранения проблем в указанной сфере.

Кроме того, Председателем СК России дано поручение руководителям следственных подразделений во взаимодействии с органами ФСБ и МВД России, органами прокуратуры проводить на постоянной основе комплексные мероприятия в целях выявления и пресечения мошенничества, должностных злоупотреблений и халатности при обеспечении детей-сирот жильём. Осуществлять на постоянной основе мониторинг вопросов качества предоставляемого детям-сиротам жилья, регулярно вести их личный приём. При этом он подчеркнул, что при наличии на то оснований надлежит оперативно применять уголовно-правовые меры.

На совещании также рассматривался вопрос профилактики в ведомстве коронавирусной инфекции. Бастрыкин поручил подчиненным сократить не менее чем на 40% от штатной численности очное присутствие сотрудников и работников следственных подразделений, изолировав в первую очередь лиц в возрасте старше 65 лет, женщин, а также сотрудников, имеющих хронические заболевания. Помимо этого необходимо продолжить соблюдение социального дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

Образовательные учреждения СК по распоряжению Бастрыкина будут переведены на дистанционный формат обучения. Глава ведомства предупредил о персональной ответственности руководителей подразделений и образовательных учреждений за организацию проведения профилактических и иных мероприятий по предотвращению распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Председатель СК дал необходимые указания по другим текущим вопросам деятельности ведомства.

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