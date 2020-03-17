В Ингушетии организуют работу по санобработке в общественных местах и мечетях из-за коронавируса

«К работе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции нужно применять системный подход. Необходимо приложить все усилия, чтобы обезопасить людей», — сказал руководитель региона.

Он поручил разработать комплекс мер по дезинфекции помещений в мечетях. Такую развернутую работу нужно провести и в других общественных местах, обеспечив учреждения антисептической жидкостью. В республике активизируют мероприятия, несмотря на то, что случаев заражения коронавирусом не зафиксировано.

В связи с распространением по всему миру нового коронавируса представители духовенства после заседания совета алимов выступили со специальным обращением к единоверцам.

«В такие дни мы должны искренне совершать дуа и давать милостыню, прося Дарующего Творца обезопасить нашу республику и все человечество от появления и распространения этого вируса», — сказано в обращении духовенства.

Богословы призвали жителей проявлять спокойствие и терпение, реже посещать общественные места и соблюдать правила гигиены.

«Призываем имамов населенных пунктов быть бдительными и по мере необходимости принимать соответствующие решения и доводить их до людей для того, чтобы оберегать их от напасти. Наша религия в любые времена побуждает нас к чистоте. Мусульманин каждый день по несколько раз совершает омовение, всегда чист и любит чистоту, и сегодня эти предписания Ислама служат надежным щитом, защищающий нас от этой болезни», — говорится в обращении.

В понедельник Калиматов объявило о решении закрыть на карантин общеобразовательных и дошкольных учреждений в Ингушетии с 17 марта.

Кроме того, в ходе совещания решено ввести ряд ограничений для граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой инфекции. Согласно данным руководителя управления Роспотребнадзора по Ингушетии Бориса Комурзоева, на территории республики всего под наблюдение в условиях домашней самоизоляции попали три человека.

Наблюдение за одним из них завершено, он здоров, лабораторные анализы отрицательные. У двух остальных граждан первые результаты отрицательные, респираторная симптоматика отсутствует, на текущий момент они здоровы, но наблюдение продолжается.