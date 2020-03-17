Профилактика

В Ингушетии организуют работу по санобработке в общественных местах и мечетях из-за коронавируса

0

Глава республики Махмуд-Али Калиматов во время заседания оперативного штаба по предупреждению коронавируса предложил организовать комплексную работу по дезинфекции в общественных местах, уделяя особое внимание молельным помещениям, где по пятницам собираются тысячи прихожан, передает корреспондент газеты «Ингушетия».

«К работе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции нужно применять системный подход. Необходимо приложить все усилия, чтобы обезопасить людей», — сказал руководитель региона.

Он поручил разработать комплекс мер по дезинфекции помещений в мечетях. Такую развернутую работу нужно провести и в других общественных местах, обеспечив учреждения антисептической жидкостью. В республике активизируют мероприятия, несмотря на то, что случаев заражения коронавирусом не зафиксировано.

В связи с распространением по всему миру нового коронавируса представители духовенства после заседания совета алимов выступили со специальным обращением к единоверцам.

«В такие дни мы должны искренне совершать дуа и давать милостыню, прося Дарующего Творца обезопасить нашу республику и все человечество от появления и распространения этого вируса», — сказано в обращении духовенства.

Богословы призвали жителей проявлять спокойствие и терпение, реже посещать общественные места и соблюдать правила гигиены.

«Призываем имамов населенных пунктов быть бдительными и по мере необходимости принимать соответствующие решения и доводить их до людей для того, чтобы оберегать их от напасти. Наша религия в любые времена побуждает нас к чистоте. Мусульманин каждый день по несколько раз совершает омовение, всегда чист и любит чистоту, и сегодня эти предписания Ислама служат надежным щитом, защищающий нас от этой болезни», — говорится в обращении.

В понедельник Калиматов объявило о решении закрыть на карантин общеобразовательных и дошкольных учреждений в Ингушетии с 17 марта.

Кроме того, в ходе совещания решено ввести ряд ограничений для граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой инфекции. Согласно данным руководителя управления Роспотребнадзора по Ингушетии Бориса Комурзоева, на территории республики всего под наблюдение в условиях домашней самоизоляции попали три человека.

Наблюдение за одним из них завершено, он здоров, лабораторные анализы отрицательные. У двух остальных граждан первые результаты отрицательные, респираторная симптоматика отсутствует, на текущий момент они здоровы, но наблюдение продолжается.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Адам Богатырев одержал победу на чемпионате Москвы по панкратиону
Конституционный суд России признал законными поправки в Основной закон страны
В Ингушетии введут ограничения для людей, посещавших территории, где выявлен коронавирус
В Ингушетии состоялся фестиваль «Славься, Отечество мое!», посвященный 250-летию единения с Россией
Эксперты предупреждают о крупнейшем в истории падении спроса на нефть
Калиматов объявил карантин из-за коронавируса в школах и детсадах Ингушетии
В Ингушетии снимут фильм о Мусе Оздоеве, который помог многим ингушам вернуться из Казахстана на родину
Школы в Ингушетии из-за коронавируса закрывают на карантин
В музее изобразительных искусств Ингушетии открылась выставка живописи по итогам конкурса «Вместе с Россией»
Платформа Payzakat и фонд «Закят» подписали договор о сотрудничестве
Ингушский спортсмен Ислам Албогачиев стал победителем Всероссийских соревнований по грэпплингу в Кургане

Главное

Яндекс.Метрика

 