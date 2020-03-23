В Ингушетии организованы пункты для наблюдения из-за коронавирусной инфекции

«Министерством организованы четыре обесерватора, два из них созданы на базе оздоровительного центра и республиканского дома отдыха в сельских поселениях Сурхахи и Мужичи», — сказал представитель ведомства.

По его данным, в пунктах обсервации для граждан организовано комфортное пребывание с горячим питанием и соблюдением всех современных мер по изоляции и инфекционной безопасности.

Как сообщила заместитель главврача Ингушской республиканской клинической больницы Залина Картоева, как и в других обсерваторах, пункт в сельском поселении Сурхахи полностью обеспечен всем необходимым, имеются одноразовые маски, медицинские печатки, средства для дезинфекции, спиртовые салфетки для обработки рук.

«Средства защиты, препараты рассчитаны на 30 коек на 14 дней пребывания. Запас материалов по мере необходимости планируется пополнять. Если вдруг у пациентов возникнут какие-то вопросы и они захотят пообщаться с медработником, специально организованные бригады их будут осматривать, проводить термометрию, консультировать. Обсерваторы предназначены для людей, у которых нет признаков инфекции, но есть риск, что они заразились и могут заразить других», — отметила Картоева.

По ее словам, в обсерватор помещаются люди на 14 календарных дней — именно столько длится инкубационный период при коронавирусе. При положительном результате пациента и всех лиц, которые находились в одной палате с ним, транспортируют из обсерватора в медорганизацию на спецтранспорте, где будут проводиться другие специальные мероприятия.

По данным Минзрава региона, в республике на текущий момент не зафиксировано случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В стационарах проведена серия учений, которые позволили на практике отработать навыки действий медиков. В медицинских учреждениях на местах обеспечена возможность быстрой диагностики возбудителя, подробных диагностических исследований, наличие противовирусных и других препаратов для лечения.

Минздрав проводит постоянный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. Там напомнили, что при первых признаках ОРВИ необходимо оставаться дома, вызвать врача из поликлиники по месту жительства.

Как сообщалось, в Ингушетии закрыты на карантин общеобразовательные, дошкольные учреждения, спорткомплексы, перенесены на май массовые мероприятия в честь 250-летия единения с Россией, запланированные на 17 марта.

Кроме того, введен ряд ограничений для граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой инфекции.

По инициативе главы республики Махмуда-Али Калиматова, оперативный штаб организует комплексную работу по санобработке в общественных местах, в том числе в мечетях, уделяя особое внимание молельным помещениям, где по пятницам собираются тысячи прихожан.

Ингушское духовенство решило не отменять проведение коллективных и пятничных молитв в мечетях и молельных домах из-за нового коронавируса.

Калиматов подписал специальный указ о мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.