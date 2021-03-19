В Ингушетии организовали горячее питание для водителей фур, скопившихся на ФАД «Кавказ» из-за закрытия дороги в Грузию

Запрет на движение фур по Военно-Грузинской дороге ввели днем во вторник, ближе к ночи дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за неблагоприятных погодных условий на территории Грузии. Движение на 16-километровом участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) международной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), ведущей из Грузии в направлении РФ, запрещено для всех видов транспорта из-за возросшей угрозы схода лавин. В пятницу днем путь открыли для легковых автомобилей.

Увидев скопление сотен автомобилей, направляющихся в Грузию, жители ингушских сел, расположенных вдоль федеральной трассы «Кавказ» в Назрановском районе, начали оказывать водителям всемерную помощь, подвезли продукты первой необходимости, упаковки минеральной воды, заварили мясо в больших котлах. Угощали чаем и сладостями. Самостоятельно организовали для транзитников временные пункты обогрева и принятия пищи.

Как сообщили нашему изданию в УГИБДД по региону, в связи с пробками на федеральной трассе было организовано патрулирование для обеспечения порядка и безопасности водителей.

«В связи с ухудшением погодных условий в пограничной зоне было запрещено движение грузового транспорта, направляющегося в Грузию по автомобильной дороге федерального значения А-161 «Владикавказ — Нижний Ларс граница с Грузией. Из-за введенных ограничений в Северной Осетии наблюдался значительный приток большегрузного автотранспорта, количество которого превысило более 2 тыс. единиц», — рассказал собеседник «Ингушетии».

Госавтоинспекция рекомендовала воздержаться от въезда на территорию Северной Осетии транзитных транспортных средств, для последующего въезда в Грузию.

Напомним, в пятницу с 19:30 движение всех видов транспорта возобновлено по Военно-Грузинской дороге в штатном режиме.

Эта дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.