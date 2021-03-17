В Ингушетии определился победитель состязаний по оказанию помощи пострадавшим в ДТП

«Лучший результат на состязаниях на базе пожарно-спасательного колледжа показала команда аварийно-спасательной службы Республики Ингушетия «Эрши», — сказал собеседник издания.

В соревнованиях принимали участие команды в составе четырех человек из пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по региону, Ингушского поисково-спасательного отряда и аварийно-спасательной службы республики.

Участникам предстояло в кратчайшие сроки оценить ситуацию, а затем с помощью специальных спасательных инструментов произвести демонтаж машины и освободить условно пострадавшего из салона автомобиля, попавшего в ДТП, и передать бригаде скорой помощи, отметили в аварийно-спасательной службе.

Задания выполнялись на время с соблюдением техники безопасности на всех этапах соревнований. За неверные действия или нарушения начислялись штрафные баллы.

Основной целью соревнований послужили повышение уровня профессиональной подготовки личного состава при спасении людей во время автокатастрофы, совершенствование навыков по своевременному оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП.

Победители поборются за звание лучшей команды СКФО на втором этапе соревнований.