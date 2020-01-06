В Ингушетии определились победители шахматного турнира памяти генерала Эльберта Нальгиева
В Ингушетии определились победители и призеры шахматного турнира памяти генерала Российской Императорской армии Эльберта Нальгиева.
65 участников из всех районов республики с 4 по 5 января сражались за призы турнира. Все участники боролись достойно. По окончанию соревнований судейская коллегия подвела итоги и определила победителей и призеров, сообщает пресс-служба министерства спорта региона.
Среди взрослых победителем стал Рустам Келоев, второе место занял Султан Гайтукиев, а на третьем — Ислам Гапархоев.
Среди мальчиков до 12 лет места распределились следующим образом: первое место — Рашид Экажев, второе — Халид Келигов Халид, третье — Джабраил Осмиев.
Золотую медаль в категории среди мальчиков до 15 лет завоевал Эмин Аушев, «серебро» у Нальгиева Руслана, бронзовую медаль завоевал Магомед Эсмурзиев.
У девочек первенствовала Алия Харсиева, второе почетное место заняла Марина Экажева, тройку лучших замкнула Мадина Даурбекова.
Победители и призеры турнира были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.
Организаторами соревнований выступила федерация шахмат республики совместно с министерством спорта Ингушетии.