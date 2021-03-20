Чемпионский титул в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» завоевал Багаудин Кодзоев. В компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» победителем стал Микаил Садакиев. В номинации «Турагентская деятельность» первенство разделили Адам Долаков и Хади Дудургова. В направлении «Ветеринария» лучшей стала Хава Тамбиева. В компетенции «Вэб-дизайн и разработка» — Алихан Амерханов.

В новой компетенции «Войлочное искусство — истинг», введенной в этом году впервые по инициативе Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, лучшей признана Амина Арсанова, второе место между собой разделили Хава Кодзоева и Пятимат Комурзоева, третье место заняли Хава Матиева и Ясмина Добриева.

«Тем ребятам, которые принимали участие в региональном соревновании, хотелось бы сказать следующее: не так важно, какое место вы сегодня заняли, как то, что в вашей начинающейся трудовой биографии теперь есть замечательный эпизод, связанный с участием в региональном чемпионате, на определение лучшего в своем деле. Как сказал Глава республики на открытии данного чемпионата, очень важно найти себя в жизни, и стать профессионалом в выбранном направлении. Даже если судьба вынесет вас на другую стезю, полученный здесь опыт вам пригодится», — сказала Амриева, обращаясь к участникам конкурса, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, в течение четырех дней более 140 участников соревновались по 17 компетенциям на площадках шести колледжей, подведомственных министерству образования и науки республики. Победителей и финалистов регионального этапа чемпионата ждут в отборочные соревнования на право участия в финале Национального чемпионата WorldSkills Russia «Молодые профессионалы», который пройдет в Уфе с 21 по 25 июля текущего года.

WorldSkills — международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки, как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала членом WorldSkills International в 2012 году.