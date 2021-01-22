Конкурс

В Ингушетии определились победители первого регионального конкурса «Проба пера 2020»

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В актовом зале национальной телерадиокомпании «Ингушетия» состоялась церемония награждения авторов лучших работ, представленных на первом республиканском конкурсе для начинающих журналистов «Проба пера 2020».

Как сообщается на официальной странице конкурса в соцсетях, в номинациях «Проба пера» «Ислам — религия мира» победителями стали Ислам Ахциев, Жимсари Муталиева и Исса Хозботов, также лучшими признаны работы «Межэтническое взаимодействие», «250 лет с Россией» Зелимхана Колоева и Азраила Пошева. За лучшую работу на ингушском языке наградили Хади Латырову.

Поздравить ребят и вручить им ценные подарки приехали заместитель министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Гилани Паров и заместитель главного редактора газеты «Ингушетия» Хусейн Плиев.

Отличившихся журналистов пригласили на стажировку в федеральные СМИ, по окончании которой будет выдан сертификат о повышении квалификации.

Принять участие в конкурсе, стартовавшем осенью минувшего года, смогли молодые люди в возрасте до 35 лет.

Работы на ингушском и русском языках принимались в формате публикации (текстовый), телевизионного (аудиовизуальный формат, видеофайл), радийного (аудиальный, аудиофайл).

Победителей выбрали в шести номинациях. Они получили ценные подарки: компьютеры, планшеты, а также дипломы.

Творческие состязания проводились при содействии Фонда национального развития республики, Миннаца Ингушетии и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.

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