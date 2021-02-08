Бокс

В Ингушетии определились победители отборочного турнира республики по боксу среди юниоров 17-18 лет

0

В Ингушетии подвели итоги отборочного турнира республики по боксу среди юниоров 17-18 лет памяти мастера спорта международного класса Б. Дзаурова.

Звание лучшего и путевку на первенство СКФО и ОГФСО «Юность России» на протяжении четырех дней на ринге оспаривали представители различных школ республики — более 70 спортсменов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, победителями в десяти весовых категориях стали Чапанов Сулейм (49 кг), Таркоев Амир (52 кг), Мержоев Арби (56 кг), Пугоев Хизир (60 кг), Сакалов Имран (64 кг), Манкиев Абдул-Рахим (69 кг), Баркинхоев Магомед-Башир (75 кг), Кантышев Руслан (81 кг), Хамхоев Хамид (91 кг) и Цороев Ислам (+91 кг).

Серебряными медалистами стали Балаев Ислам (49 кг), Мальсагов Амир (52 кг). Цуров Ибрагим (56 кг), Костоев Исмаил (60 кг), Санталиев Ислам (64 кг). Дзауров Хамза (69 кг), Костоев Урусхан (75 кг), Сокалов Муслим (81 кг), Барзиев Имран (91 кг).

Тройку призеров замкнули Евкуров Тамирлан (49 кг), Гадаборшев Муса (49 кг), Евлоев Исса (52 кг), Даурбеков Магомед (52 кг), Чахкиев Ислам (56 кг), Дахкильгов Магомед (56 кг), Можехоев Исмаил (60 кг), Падиев Исмаил (60 кг), Колоев Ислам (64 кг), Хучиев Муслим (64 кг), Темирханов Ахмед (69 кг), Мурзабеков Амир (69 кг), Горчханов Сайфула (75 кг), Белокиев Джамалейл (75 кг), Аушев Магомед (81 кг), Гелогаев Али (81 кг), Шердиев Дени (91 кг).

В номинации «Лучший боксер турнира» отмечен Пугоев Хизир в весовой категории до 60 кг и был поощрен денежным вознаграждением от президента Федерации бокса Ингушетии Рустама Тангиева. На спортивном мероприятии также присутствовал и вице-президент республиканской федерации бокса Хусейн Бузуртанов.

Напомним, победители отборочного турнира РИ по боксу среди юниоров 17-18 лет памяти МСМК Б. Дзаурова будут представлять республику на зональных соревнованиях, которые пройдут в марте 2021 года в Ставропольском крае.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Преподаватели Северо-Кавказского института искусств провели в Ингушетии мастер-классы по народным инструментам и классическому танцу
«Чистое небо»: «Ростелеком» на Юге перенес в 2020 году с опор в кабельную канализацию более 100 км оптики
Ингушский дзюдоист Акроман Парчиев стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по дзюдо в Екатеринбурге
Ингушские борцы классического стиля Братья Амриевы стали призёрами Первенства Приволжского федерального округа
Эвакуация учащихся в ингушской Сунже связана с проводимыми полицией учениями
Ингушских поисковиков приглашают к участию в международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт»
В онкодиспансере Ингушетии в день открытых дверей 80 человек прошли профилактический осмотр
Спортсмены из Ингушетии заняли призовые места на III Евразийских студенческих играх боевых искусств в Уфе
В Ингушетии эвакуированы учащиеся одной из школ после сообщения о минировании
В Карабулаке в рамках нацпроекта благоустроят «народный стадион»
В одном из сельских поселений Ингушетии ведется строительство нового пешеходного моста через реку Сунжа

Главное

Яндекс.Метрика

 