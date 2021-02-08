В Ингушетии определились победители отборочного турнира республики по боксу среди юниоров 17-18 лет

Звание лучшего и путевку на первенство СКФО и ОГФСО «Юность России» на протяжении четырех дней на ринге оспаривали представители различных школ республики — более 70 спортсменов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, победителями в десяти весовых категориях стали Чапанов Сулейм (49 кг), Таркоев Амир (52 кг), Мержоев Арби (56 кг), Пугоев Хизир (60 кг), Сакалов Имран (64 кг), Манкиев Абдул-Рахим (69 кг), Баркинхоев Магомед-Башир (75 кг), Кантышев Руслан (81 кг), Хамхоев Хамид (91 кг) и Цороев Ислам (+91 кг).

Серебряными медалистами стали Балаев Ислам (49 кг), Мальсагов Амир (52 кг). Цуров Ибрагим (56 кг), Костоев Исмаил (60 кг), Санталиев Ислам (64 кг). Дзауров Хамза (69 кг), Костоев Урусхан (75 кг), Сокалов Муслим (81 кг), Барзиев Имран (91 кг).

Тройку призеров замкнули Евкуров Тамирлан (49 кг), Гадаборшев Муса (49 кг), Евлоев Исса (52 кг), Даурбеков Магомед (52 кг), Чахкиев Ислам (56 кг), Дахкильгов Магомед (56 кг), Можехоев Исмаил (60 кг), Падиев Исмаил (60 кг), Колоев Ислам (64 кг), Хучиев Муслим (64 кг), Темирханов Ахмед (69 кг), Мурзабеков Амир (69 кг), Горчханов Сайфула (75 кг), Белокиев Джамалейл (75 кг), Аушев Магомед (81 кг), Гелогаев Али (81 кг), Шердиев Дени (91 кг).

В номинации «Лучший боксер турнира» отмечен Пугоев Хизир в весовой категории до 60 кг и был поощрен денежным вознаграждением от президента Федерации бокса Ингушетии Рустама Тангиева. На спортивном мероприятии также присутствовал и вице-президент республиканской федерации бокса Хусейн Бузуртанов.

Напомним, победители отборочного турнира РИ по боксу среди юниоров 17-18 лет памяти МСМК Б. Дзаурова будут представлять республику на зональных соревнованиях, которые пройдут в марте 2021 года в Ставропольском крае.