Благоустройство

В Ингушетии определились лидеры по реализации проекта благоустройства парков и улиц

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Пять муниципальных образований республики уже завершили работы по благоустройству общественных территорий, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минстроя региона.

«Лидерами стали города Карабулак и Малгобек, Назрановский, Малгобекский и Джейрахский районы. В общей сложности там приведено в порядок 26 территорий, что составляет 67% от общего объема. На все эти работы потрачено свыше 94 млн рублей», — сказал сотрудник ведомства.

По его информации, обустроены тротуарные дорожки с бордюрами, модернизированы системы наружного освещения, установлены скамейки, урны. Кроме того, местные власти провели работы по благоустройству и озеленению парков, скверов, улиц.

В Назрани из запланированных пяти подобные работы завершены на двух территориях. Речь идет о сквере на проспекте имени Базоркина в Центральном округе, мемориале памяти участников ВОВ и территории, прилегающей к Дворцу культуры.

На оставшихся 15 территориях в Магасе, Сунже, Назрани и Сунженском районе план реализации нацпроекта планируется завершить до 1 октября.

В текущем году запланировано благоустройство 43 территорий с общим объемом финансирования 139 млн руб.

Ранее глава правительства Владимир Стастенин сообщал, что власти Ингушетии планируют за четыре года благоустроить около 200 дворов, парков, тротуаров в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В муниципалитетах завершено благоустройство 47 общественных территорий, в текущем году обустроят еще 43. Всего до 2024 года предполагается охватить 190 территорий.

По его мнению, создание современных и комфортных условий в городах и селах страны — одна из задач нацпроекта «Жилье и городская среда», в который входит проект «Формирование комфортной городской среды».

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