Конкурс

В Ингушетии определили победителей детского конкурса по сбору макулатуры

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Министерство природных ресурсов и экологии республики подвело итоги детского экологического конкурса по сбору макулатуры «Спаси Грута» с участием более 5,5 тыс. школьников. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе ведомства.

«В конкурсе приняли участие восемь школ Назрановского района, более 5,5 тыс. учеников. В результате удалось собрать около 15 тыс. кг макулатуры. Первое место заняла восьмая школа, а второе — общеобразовательное учреждение № 2. В качестве призов учреждения получат мультипроектор и цветной принтер», — сказал представитель Минприроды Ингушетии.

Он добавил, что внутри каждой школы определяются три лучших класса, которым также вручат призы.

Школьные состязания проводятся центром молодежных инициатив. Проект направлен на привитие подрастающему поколению культуры раздельного сбора мусора через игровую форму. Собранная макулатура передается на переработку для вторичного использования.

В конкурсе были объявлены две номинации: «Лучшая школа» и «Лучший класс». Лучшими школами признаются два образовательных учреждения, собравшие наибольшее количество в общем объёме или в среднем на одного ученика.

Минприроды Ингушетии выступит в качестве партнера проекта и спонсирует поход в кинотеатр для 460 школьников. Также лучшие классы получат грамоты и сладкие подарки.

Конкурс «Спаси Грута» проводится уже в третий раз. За все время реализации проекта привлечено к сбору макулатуры 20 школ и собрано около 60 тонн отслуживших свой срок изделий из бумаги.

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