Следком

В Ингушетии ОПГ с участием правоохранителей сбывала сильнодействующие вещества

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.234 УК России — «хранение в целях сбыта и сбыт сильнодействующих веществ, совершенные организованной группой в крупном размере», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, в 2020 году жителями региона была создана устойчивая организованная группа в целях систематического сбыта на территории республики сильнодействующих веществ, в состав которой входило не менее семи человек, в том числе трое сотрудников правоохранительных органов.

В ходе проведенных осмотров и обысков изъята крупная партия сильнодействующих веществ, стоимость которых на нелегальном рынке, по предварительным данным, составляет более 5 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия по изобличению всех виновных, подозреваемые задержаны, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД и УФСБ России по Ингушетии, говорится в релизе.

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