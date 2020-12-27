В Ингушетии ОПГ с участием правоохранителей сбывала сильнодействующие вещества
В Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.234 УК России — «хранение в целях сбыта и сбыт сильнодействующих веществ, совершенные организованной группой в крупном размере», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
По данным следствия, в 2020 году жителями региона была создана устойчивая организованная группа в целях систематического сбыта на территории республики сильнодействующих веществ, в состав которой входило не менее семи человек, в том числе трое сотрудников правоохранительных органов.
В ходе проведенных осмотров и обысков изъята крупная партия сильнодействующих веществ, стоимость которых на нелегальном рынке, по предварительным данным, составляет более 5 млн рублей.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия по изобличению всех виновных, подозреваемые задержаны, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД и УФСБ России по Ингушетии, говорится в релизе.